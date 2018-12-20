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Синоптики попереджають про сніг у Києві

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 15:20
Синоптики попереджають про сніг у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура в Києві вночі від -3 до -5, вдень - близько 0

У Києві завтра, 21 грудня, очікуються опади переважно у вигляді снігу, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За даними Укргідрометцентру, у столиці вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від -3 до -5, вдень - близько 0.

Зазначимо, що з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Нагадаємо, на в'їздах у Київ з 6:00 13 грудня почали працювати пункти обігріву для водіїв. Пункти обігріву відкрили після того, як через посилення снігопадів було обмежено в'їзд вантажного транспорту до Києва. Вони будуть працювати у всіх основних напрямках до окремого розпорядження.

Зазначимо, що сьогодні 20 грудня 2018 року на території України без опадів, температура повітря вдень від -6 до +4. Зокрема, у столиці України 20 грудня без істотних опадів, вдень від -4 до -6, вночі від -7 до -9. Вітер східний, 5-10 м/с.

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