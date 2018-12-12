В Карпатах высота снежного покрова местами достигает почти 40 см

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сегодня до 9 градусов мороза

В Карпатах сегодня, 12 декабря 2018 года, высота снежного покрова местами достигает 37 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро 12 декабря на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -7 градусов, ветра нет, высота снежного покрова достигает 32 см, снег метелевый, умеренно закреплен. Кроме того, отмечается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -7,3 градуса мороза, ветра тоже нет. Высота снежного покрова составляет 10-22 см, снег свежий, пылевидный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -8,6 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 37 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве до 14 декабря ожидаются снегопады. В частности, сегодня, 12 декабря, в случае усиления снега, в город ограничат въезд грузовиков. В общем, в Киеве ожидается до 20 см снега.