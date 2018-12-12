У Карпатах висота снігового покриву місцями досягає майже 40 см

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сьогодні до 9 градусів морозу

У Карпатах сьогодні, 12 грудня 2018 року, висота снігового покриву місцями досягає 37 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на ранок 12 грудня на Сл Пожежевська температура повітря становить -7 градусів, вітру немає, висота снігового покриву досягає 32 см, сніг хуртовинний, помірно закріплений. Крім того, зазначається, що на Сл Плай температура повітря становить -7,3 градуси морозу, вітру також немає. Висота снігового покриву становить 10-22 см, сніг свіжий, пилоподібний.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -8,6 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 37 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі.

Крім того, повідомлялося, що у Києві до 14 грудня очікується снігопади. Зокрема, сьогодні, 12 грудня, у разі посилення снігу, до міста обмежать в'їзд вантажівок. Загалом, у Києві очікується до 20 см снігу.