Въезд грузовиков в Киев могут ограничить из-за снегопада

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Киеве прирост снежного покрова может составлять до 20 см

Въезд грузовиков в Киев сегодня, 12 декабря 2018 года, в случае усиления снегопада могут ограничить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в случае усиления снегопада с 16:00 будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта. Кроме того, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев призвал киевлян сегодня и завтра воздержаться от поездок на собственных авто.

"Мы планируем сделать такое ограничение перед вечерним пиковым временем для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование города и нормальное передвижение по дорогам. Также предупреждаем о том, что мы с помощью эвакуаторов будем перемещать автомобили, которые будут припаркованы неправильно или будут мешать работе коммунальной техники", - сказал он.

По данным синоптиков, снегопад в Киеве может продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова может составлять до 20 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди.

Также ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега.