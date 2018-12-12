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Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 15:29
Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра вночі очікується помірний, а вдень невеликий сніг

В Україні завтра, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра в Україні очікується невеликий сніг, у західних, вночі і в більшості північних та центральних областей - помірний сніг. Разом з тим, на Приазов'ї та на крайньому сході України вдень істотних опадів не очікується.

"На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний (у південній та східній частині - південно-східний), 5-10 м/с. Температура протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, в Карпатах 5-10 градусів морозу; в Криму вночі близько 0 градусів, вдень 1-6 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Крім того, за даними синоптиків, у Києві завтра вночі очікується помірний, а вдень невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура протягом доби від 0 до -2 градусів морозу.

Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями в Україні очікуються сильні снігопади та дощі.

Як повідомлялося, у Києві до 14 грудня очікується снігопади. Загалом, у Києві очікується до 20 см снігу.

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