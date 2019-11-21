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Синоптики предупреждают о шторме в Азовском море

Новости » Общество     21.11.2019 - 20:58
Синоптики предупреждают о шторме в Азовском море
Иллюстративное фото (Getty Images)

Высота волн будет достигать 15-20 дм

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Украине 22 ноября, в акватории Азовского моря возможен шторм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек.

Кроме того, 21 ноября с 20-21 часа в Мариуполе ожидается спад уровня моря с достижением стихийной отметки.

22 ноября в акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра 15-18 м/сек.

Синоптики предупреждают о шторме в Азовском море

РБК-Украина писало, что погода в Украине вечером в ночь на 22 ноября значительно ухудшится, ожидается похолодание до -14 градусов и сильный ветер.

Ранее повідмялося, что погода в Украине на выходных, 23-24 ноября, будет прохладной и облачной, на востоке ожидаются ночные заморозки до -10 градусов.

Ночью температура снизится до -13 Завтра в Украине ожидаются сильные порывы ветра
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