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Синоптик предупреждает о значительном похолодании в Украине

Новости » Общество     21.11.2019 - 19:46
Синоптик предупреждает о значительном похолодании в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура к утру снизится до -14 градусов

Погода в Украине вечером в ночь на 22 ноября значительно ухудшится, ожидается похолодание до -14 градусов и сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Синоптик отметила, что сейчас в Украине от +3 градусов в западных областях, в восточных температура упала до -7 градусов. Усилился ветер.

"На Западе и в Винницкой области появился снег. На ночь температура будет снижаться, к утру в Украине ожидается -2-8 градусов, на Востоке до -8-14 градусов! А сильный ветер останется", - сообщила Диденко.

Синоптик предупреждает о значительном похолодании в Украине

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 ноября, будет ветренно, местами порывы достигнут штормовых значений. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек.

Также синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 22 ноября, в восточных областях Украины температура воздуха снизится до -12 градусе, на остальной территории возможны заморозки до -7. Днем температура в большинстве областей будет колебаться от +3 до -3, на востоке до -5.

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