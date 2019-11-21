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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Новости » Общество     21.11.2019 - 12:24
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке ночью похолодает до -10 градусов

Погода в Украине на выходных, 23-24 ноября, будет прохладной и облачной, на востоке ожидаются ночные заморозки до -10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, на выходных в Украине будет преобладать облачная погода, местами с прояснениями. Средняя температура днем будет колебаться от +2 до -4 градусов. Лишь в западных областях местами термометры покажут от +3 до +5, а в Закарпатской области до +12.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Ночью на выходных будет прохладно. В восточных и северных областях прогнозируются заморозки до -8...-10 градусов. В центральных областях ночью от -5 до -8. На западе также будет прохладно, прогнозируется от +1 до -3.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в пятницу, 22 ноября, в восточных областях Украины похолодает до -12 градусов, на остальной территории ожидаются заморозки до -7. Днем температура в большинстве областей будет колебаться от +3 до -3, на востоке до -5.

Кроме того, украинские синоптики из Гидрометцентра предупредили о сильных порывах ветра в Украине. На Приазовье сегодня прогнозируются порывы ветра, силой до 25-28 м/сек. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Сегодня запад Украины накроют дожди, днем до -3 Температура в Украине на этой неделе опустится до -12
Новости Украины Гидрометцентр
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