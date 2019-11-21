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Завтра в Украине ожидаются сильные порывы ветра

Новости » Общество     21.11.2019 - 14:40
Завтра в Украине ожидаются сильные порывы ветра
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

На Азовском море возможен шторм

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, будет ветреной, местами порывы достигнут штормовых значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, завтра в восточных, южных и западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. На Приазовье сила порывов будет достигать 25-28 м/сек.

Кроме того, в акватории Азовского моря и в портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра достигнут 30 м/с, возможен шторм. Высота волн на море будет достигать 1,5-2 метров, в портах 1,3-1,5 метров.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, из-за сильных порывов ветра в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировалось, что порывы ветра на большинстве территории будут достигать 15-20 м/с, а на Приазовье до 28 м/сек.

Также синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что в пятницу, 22 ноября, в восточных областях Украины температура воздуха снизится до -12 градусе, на остальной территории возможны заморозки до -7. Днем температура в большинстве областей будет колебаться от +3 до -3, на востоке до -5.

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