Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках

В Украине в течение 20-21 марта ожидается повышение уровня воды реках, местами восстановление ледовых явлений с резким колебанием уровней воды. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 20 марта на реке Латорица в Чопе вода будет удерживаться на заводи междамбового пространства. Также в течение 20 марта на реке Тиса в Чопе ожидается повышение уровня воды на 0,7-1,2 м над уровнями на 8:00 19 марта, без выхода воды на пойму.

Кроме того, 20-21 марта в связи со снижением температуры воздуха на реках Правобережья ожидается восстановление ледовых явлений, на отдельных участках реках установление ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Ивано-Франковской области сошла лавина с горы Брескул. В результате инцидента жертв и убытков нет.