Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках

В Україні протягом 20-21 березня очікується підвищення рівня води в річках, місцями відновлення льодових явищ з різким коливанням рівнів води. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 20 березня на річці Латориця в Чопі вода буде утримуватися на заплаві міждамбового простору. Також протягом 20 березня на річці Тиса в Чопі очікується підвищення рівня води на 0,7-1,2 м над рівнями на 8:00 19 березня, без виходу води на заплаву.

Крім того, 20-21 березня у зв'язку зі зниженням температури повітря на річках Правобережжя очікується відновлення льодових явищ на окремих ділянках річках встановлення льодоставу, а на річках Лівобережжя - посилення льодових явищ. Місцями можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в горах Івано-Франківської області зійшла лавина з гори Брескул. В результаті інциденту жертв і збитків немає.