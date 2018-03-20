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Интервью

В горах Ивано-Франковской области сошла лавина

НовостиОбщество    20.03.2018 - 09:25
Фото: лавина (dsns.gov.ua)
Фото: лавина (dsns.gov.ua)

В связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

В горах Ивано-Франковской области сошла лавина, в результате инцидента жертв и убытков нет. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным снеголавинной метеостанции Пожежевская, обнаружен сход лавины с северо-восточного склона горы Брескул (Ивано-Франковская обл.) объемом 1050 кубометров. Лавина подрезана лыжниками, ориентировочная дата схождения - 18 марта, жертв и убытков нет.

В ГСЧС также добавили, что 20 марта в связи со снегопадами, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о ситуации в связи с непогодой в Украине. В частности, состоянию на утро 20 марта опасных метеорологических явлений не наблюдается. Снег идет в Николаевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Местами небольшой дождь, крупа в Херсонской области. Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

 

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Теги: Карпаты, лавина, Ивано-Франковская область
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