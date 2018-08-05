Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западной Украине

Ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями

На реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) 5 августа ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями.

"Местами возможен начальный выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, сегодня, 5 августа, в течение дня ожидается гроза.

Кроме того, согласно данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей, грозы.

Также сообщалось, что в Украине 5-6 августа, ожидается высокий (4 класса) и чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях.

Так, высокий уровень пожарной опасности 5 августа будет преобладать в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях.

6 августа - в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.