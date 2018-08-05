Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води у річках на західній Україні

Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями

На рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська області) 5 серпня очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями.

"Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві, сьогодні, 5 серпня, протягом дня очікується гроза.

Окрім того, згідно з даними Укргідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.

Також повідомлялося, що в Україні 5-6 серпня, очікується високий (4 класу) та надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в деяких областях.

Так, високий рівень пожежної небезпеки 5 серпня переважатиме у Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях.

6 серпня - в Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях.