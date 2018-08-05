В Києві сьогодні очікується гроза

Окрім того, грози очікуються у західних, північних і в більшості центральних областей

В Києві, сьогодні, 5 серпня, протягом дня очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.

Також повідомляється, що в Києві та Київській області протягом дня, 5 серпня, очікуються грози.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) 5 серпня очiкується очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м.

Також повідомлялося, що в Україні 5-6 серпня, очікується високий (4 класу) та надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в деяких областях.

Так, високий рівень пожежної небезпеки 5 серпня переважатиме у Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях.

6 серпня - в Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що в Київській області 5 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.