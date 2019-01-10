Синоптики предупреждают о метелях и усилении ветра в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ночью температура воздуха местами опустится до -13 градусов мороза

В Украине завтра, 11 января 2019 года, ожидается снег, местами с дождем, и усиление ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 11 января на востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается снег и дождь, местами гололед, местами значительный мокрый снег и метели. Кроме того, сообщается, что в южных областях Украины завтра ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков, на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; в южной и восточной частях - южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ночью от -8 до -13 градусов мороза, днем от -4 до -9 градусов мороза; на остальной территории в течение суток от -3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем в Приазовье и Крыму до +6 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 11 января, существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах по состоянию на 10 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 130 см.