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В Карпатах уже выпало 1,3 м снега

Новости » Общество    10.01.2019 - 11:22
В Карпатах уже выпало 1,3 м снега
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 10 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 130 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По информации синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -7,4 градусов мороза, высота снежного покрова на указанном участке составляет от 28 до 98 см, снег метелевых, нестабильный.

Также сообщается, что до 81 см снега уже выпало на Сл Плай. Синоптики сообщают, что на указанном участке температура воздуха составила -7,4 градусов мороза, порывы ветра до 4 м/с, туман.

"На снеголавинном постку Драгобрат температура воздуха -8,1 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 130 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах уже выпало 1,3 м снега

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах сегодня, 10 января, ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Как писало РБК-Украина, в Украине сегодня, 10 января, в южных, днем и в восточных областях ожидается осложнение погодных условий.

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