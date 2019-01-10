Синоптики попереджають про хуртовини та посилення вітру в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі температура повітря місцями опуститься до -13 градусів морозу

В Україні завтра, 11 січня 2019 року, очікується сніг, місцями з дощем, та посилення вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 11 січня на сході України, а також у більшості центральних областей очікується сніг та дощ, подекуди ожеледь, місцями значний мокрий сніг та хуртовини. Крім того, повідомляється, що у південних областях України завтра очікується опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів, на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Вітер переважно північний, 5-10 м/с; у південній та східній частинах - південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі від -8 до -13 градусів морозу, вдень від -4 до -9 градусів морозу; на решті території протягом доби від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, вдень у Приазов'ї та Криму до +6 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 11 січня, істотних опадів не очікується, на дорогах ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Карпатах станом на 10 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 130 см.