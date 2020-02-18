Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах сегодня, 18 февраля, ожидается значительная опасность схождения снежных лавин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее РБК-Украина писало, что на днях горные спасатели в районе горной долины Драгобрат в Карпатах нашли 5 заблудившихся туристов. В горах заблудились четверо украинцев и гражданка Литвы.

Также спасатели в горах Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов, которые заблудились. По данным службы, спасатели нашли двух туристов, которые заблудились на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине 18 февраля улучшится, идет существенное потепление, но на западе дожди.

В Украину идет существенное потепление, но западе страны ожидается небольшой дождь. Там температура воздуха днем составит +7+10, а ночью +1+4. В северных и Киевской областях тоже дожди, днем +6+9, а ночью +1+3.