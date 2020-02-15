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В Карпатах спасли заблудившихся туристов

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 10:44
В Карпатах спасли заблудившихся туристов
Фото: спасенный турист (dsns.gov.ua)

Туристы не пострадали

В горах Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов, которые вчера почти одновременно заблудились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, спасатели нашли двух туристов, заблудившихся на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.

Кроме того, еще один турист сообщил, что потерял ориентиры, однако нашел точку спасения и находится возле нее.

Отмечается, что всех заблудившихся туристов доставили к месту временного проживания. Обморожений или переохлаждений ни один турист не получил.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, в Карпатах в районе горной долины Драгобрат горные спасатели нашли 5 заблудившихся туристов. Туристы заблудились во время прохождения туристическим маршрутам.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в горах Закарпатской области возможно схождение снежных лавин. Синоптики объявили 3 уровень опасности в Карпатах. Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от выхода в горы.

Кроме того, в Грузии после схождения снежной лавины на горе Тетнульди пропал украинский турист. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины, место нахождения последнего неизвестно.

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