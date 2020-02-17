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Синоптики предупреждают лавинной опасности в Карпатах

Новости » Общество     17.02.2020 - 09:22
Синоптики предупреждают лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Схождение лавин возможно в горах Ивано-Франковской области

Сегодня, 17 февраля, в Карпатах ожидается значительная опасность схождения снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, опасность снежных лавин ожидается в горах Ивано-Франковской области.

"По данным УкрГидрометцентра, 17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что днями горные спасатели в районе долины Драгобрат в Карпатах нашли пятерых заблудившихся туристов. В горах заблудились четверо украинцев и гражданка Литвы.

Также спасатели в горах Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов, которые заблудились. По данным службы, спасатели нашли двух туристов, заблудившихся на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.

Кроме этого сообщалось, что сегодня, 17 февраля, в Украине ожидается существенное потепление на западе и юге. Также прогнозируют ночные заморозками на востоке. В западных областях ожидается до +10...+14 градусов выше нуля, в южных и центральных термометры покажут от +6 до +9 градусов, а на востоке и севере - от +3 до +7. Осадков сегодня не прогнозируют.

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Новости Украины КарпатылавинаИвано-Франковская область
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