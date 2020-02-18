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Существенное потепление и небольшой дождь: какая сегодня будет погода

Новости » Общество     18.02.2020 - 08:00
Существенное потепление и небольшой дождь: какая сегодня будет погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украину идет существенное потепление

Погода в Украине 18 февраля улучшится, идет существенное потепление, но на западе дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В Украину идет существенное потепление, но западе страны ожидается небольшой дождь. Там температура воздуха днем составит +7+10, а ночью +1+4. В северных и Киевской областях тоже дожди, днем +6+9, а ночью +1+3.

Существенное потепление и небольшой дождь: какая сегодня будет погода

По данным синоптиков, в восточных областях переменная облачность, без осадков, днем +5+7, а ночью -3-5. В центральных областях тоже без дождей, днем +7+9, а ночью -1+3. На юге страны существенно потеплеет, днем +9+11, а ночью -1+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня небольшой дождь. Днем +7+9, а ночью +1+3.

Существенное потепление и небольшой дождь: какая сегодня будет погода

Напомним, вчера в западных, северных и центральных областях порывы ветра были 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

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