Сегодня Украину накроет дождливая погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве дожди с грозами, днем до +28

Погода в Украине сегодня, 22 июля, принесет дожди с грозами в западные, северные, центральные и большинство южных областей, температура воздуха местами достигнет +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди с грозами охватят почти всю территорию страны, без осадков будет лишь на востоке и Херсонской области, а также в Крыму. Температура днем в южных областях достигнет +32, на остальной территории будет колебаться от +25 до +29. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +20.

В Крыму сегодня ожидается преимущественно облачная погода, но с прояснениями. Днем воздух прогреется до +31, ночью термометры покажут от +16 до +18.

Погода в Киеве на сегодня

В столице понедельник также не пройдет без осадков, местами с грозой. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28, ночью ожидается +16...+18. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.