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В Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    22.07.2019 - 11:46
В Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве сегодня дождь и гроза

Погода в Киеве сегодня ожидается дождливой, с усилением ветра до 24 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца дня, 22 июля, ожидается гроза, температура от +26 до +28, возможно усиление ветра до 24 м/с. В случае усиления ветра киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, сейчас к Киеву приблизился атмосферный фронт, который уже на западных окраинах Киева. В столице ожидается дождь и гроза.

В Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 22 июля, по Украине ожидается дождливая погода: грозы ожидаются на западе, севере, центре и большинстве южных областей, температура воздуха местами достигнет +32.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков до конца недели в Украине ожидается дождливая погода, возможно похолодание. Теплее всего в течение недели будет на юге страны.

Синоптики предупредили о дождях с грозами в Украине 22 июля На Украину надвигается новый атмосферный фронт
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