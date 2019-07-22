В Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве сегодня дождь и гроза

Погода в Киеве сегодня ожидается дождливой, с усилением ветра до 24 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца дня, 22 июля, ожидается гроза, температура от +26 до +28, возможно усиление ветра до 24 м/с. В случае усиления ветра киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов и избегать пребывания вблизи крупных деревьев.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, сейчас к Киеву приблизился атмосферный фронт, который уже на западных окраинах Киева. В столице ожидается дождь и гроза.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 22 июля, по Украине ожидается дождливая погода: грозы ожидаются на западе, севере, центре и большинстве южных областей, температура воздуха местами достигнет +32.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков до конца недели в Украине ожидается дождливая погода, возможно похолодание. Теплее всего в течение недели будет на юге страны.