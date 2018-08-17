Синоптики предупреждают о грозах в Украине

Грозы ожидаются в западных, северных и центральных областях

В западных, северных и центральных областях сегодня, 17 августа, ожидаются грозы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно данным Укргидрометцентра, 17 августа грозы ожидаются местами в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях грозы.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что 17 августа 2018 года на западе, севере и в центре Украины ожидаются дожди с грозами, на всей остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве в результате сильного ливня были затоплены несколько улиц и повалено более 200 деревьев и 5 опор электропередач. Кроме того, в результате непогоды были серьезно повреждены кровли и фасады 5 домов. Также, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева.

Также из-за непогоды в Киеве утром 16 августа было заблокировано движение некоторыми трамвайными и троллейбусными маршрутами.

Кроме того, РБК-Украина писало, что из-за ночной непогоды в аэропорту Киев ("Жуляны") отменили несколько рейсов.