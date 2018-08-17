Синоптики попереджають про грози в Україні

Грози очікуються у західних, північних та центральних областях

У західних, північних та центральних областях сьогодні, 17 серпня, очікуються грози. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 17 серпня грози очікуються місцями у західних, північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози.

Зазначимо, раніше синоптики повідомляли, що 17 серпня 2018 року на заході, півночі та у центрі України очікуються дощі з грозами, на всій решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня в Києві в результаті сильної зливи було затоплено кілька вулиць та повалено понад 200 дерев та 5 опор електропередач. Крім того, внаслідок негоди було серйозно пошкоджені покрівлі і фасади 5 будинків. Також, у КМДА повідомили про підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва.

Також через негоду в Києві вранці 16 серпня було заблоковано рух деякими трамвайними і тролейбусними маршрутами.

Окрім того, РБК-Україна писало, що через нічну негоду в аеропорту Києва ("Жуляни") скасували кілька рейсів.