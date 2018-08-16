Негода в Києві місцями обмежила рух громадського транспорту

На даний момент заблоковано рух трамваїв маршруту 18

В результаті негоди в Києві з ранку було заблоковано рух деякими трамвайними і тролейбусними маршрутами. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що нічна злива внесла корективи в рух деяких маршрутів наземного пасажирського транспорту. З 06:15 на вул. Глибочицькій у напрямку вул. Старовокзальної заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 у результаті занесення трамвайної колії піском.

Крім того, два дерева, що вплала, з 05:00 заблокували виїзд тролейбусів депо № 2 та рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, рух тролейбусів у напрямку м. "Шулявська", тролейбусів №№ 22, 27 , 30 до Індустріального шляхопроводу і тролейбусів маршруту № 30 "вулиця Милославська - ст. Зеніт". Зараз рух відновлено.

Фото: проблеми з громадським транспортом у Києві (Київ Оперативний)



Також з 05:50 на вул. Визволителів, 7 у напрямку Дарницької площі водою залило проїжджу частину, через що були заблоковані №№ 29, 50, 50к тролейбусні маршрути. Рух було відновлено о 06:25.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві в ніч на 16 серпня в результаті сильної зливи були підтоплені кілька вулиць.

Синоптики попереджають, що в Київській, Вінницькій і Черкаській областях протягом дня, 16 серпня, очікуються дощі з грозами.