В аеропорту Києва через негоду скасували кілька рейсів

На даний момент відомо про скасування рейсів компанії Ernest

Через нічну негоду в аеропорту Києва ("Жуляни") скасували кілька рейсів. Про це йдеться в повідомленні аеропорту в Facebook.

Повідомляється, що через негоду скасували кілька рейсів. Пасажири продовжують перебувати в залі очікування, однак їм не повідомляють, коли рейси відновлять.

"Зараз скасовано рейси італійської авіакомпанії "Ернест" за напрямками Київ - Неаполь і Бергамо - Київ. Інші рейси за розкладом, але в будь-якому випадку з нетривалим запізненням", - зазначили в аеропорту і додали, що статус рейсів можна відстежувати на онлайн табло.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що негода в Києві місцями обмежила рух громадського транспорту.

Крім того, в результаті сильної зливи було підтоплено кілька вулиць, в тому числі в центрі Києва. Очевидці повідомляли, що на Подолі вода затопила автомобілі по самі вікна, а з Андріївського узвозу потоками змивало бруківку. Вулиця Сагайдачного після грози вся в бруді й уламки цегли. На Бессарабці затопило підземний перехід.