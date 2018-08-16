У Києві через грозу повалено 200 дерев та 5 опор електропередач

Найбільше від грози постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і Деснянський райони

У Києві через нічну грозу повалено 200 дерев та 5 опор електропередач. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, через нічну грозу та сильний вітер у Києві було повалено близько 200 дерев, 5 опор електропередач. Крім того, внаслідок негоди серйозно пошкоджені покрівлі і фасади 5 будинків. Також, у КМДА повідомили про підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва.

"Гроза пройшла смугою, найбільше постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і частина Деснянського району - Лісовий масив", - повідомив Пантелеєв.

У КМДА також повідомили, що через грозу, що пройшла у Києві вночі, у столиці виникли проблеми з рухом транспорту, зокрема, трамваїв на вулицях Глибочицькій та Борщагівській. Втім, вже о 10:00 їх рух було відновлено.

Фото: наслідки негоди у Києві (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду в Києві сьогодні вранці, 16 серпня, було заблоковано рух деякими трамвайними і тролейбусними маршрутами. Також зазначалося, що в Києві в ніч на 16 серпня, в результаті сильної зливи, було підтоплено ряд вулиць.