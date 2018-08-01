Синоптики предупреждают о грозах и граде на западной Украине

Также в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

На западной Украине сегодня днем, 1 августа, ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы до 15-20 м/сек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщается, днем 1 августа в западных областях грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 1 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31.

Кроме того, синоптики предупредили о подъеме уровня воды сегодня, 1 августа, в реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета

в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, ожидается подъем на 0,5-1,5 м над текущими уровнями.

Напомним, по состоянию на утро 1 августа в Украине в результате непогоды обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях.

Во Львовской области - 59 н. п., Тернопольской - 28 н. п., Волынской - 22 н. п. и Черновицкой - 9 н. п.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.