Негода в Україні знеструмила 118 населених пунктів

Найбільше знеструмлених населених пунктів у Львівській області

В Україні, в результаті ускладнення погодних умов, станом на ранок, 1 серпня, знеструмлено 118 населених пунктів у 4 областях. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 118 населених пунктів у 4 областях.

"Львівська - 59 н. п., Тернопільська - 28 н. п., Волинська - 22 н. п. і Чернівецька - 9 н. п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30-31 липня внаслідок ускладнення погодних умов, злив, поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 143 населених пункти у 6 областях. Зокрема, в Тернопільській - 58, Львівській - 46, Хмельницькій - 15, Житомирській - 15, у Чернівецькій - 8 і Запорізькій - 1 населений пункт.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 1 серпня 2018 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31.

Крім того, синоптики попередили про підйом рівня води сьогодні, 1 серпня, у річках басейнів Дністра, Пруту та Сірету в Івано-Франківській області.