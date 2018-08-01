Синоптики попереджають про грози та град на західній Україні

Також у західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

На західній Україні сьогодні вдень, 1 серпня, очікуються грози, сильні дощі, град та шквали до 15-20 м/с. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляється, вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 1 серпня 2018 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31.

Також синоптики попередили про підйом рівня води сьогодні, 1 серпня, у річках басейнів Дністра, Прута та Сіреті, що в Івано-Франківській області.

Як повідомлялося, очiкується пiдйом на 0,5-1,5 м над поточними рівнями.

Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні в наслідок негоди знеструмлено 118 населених пунктів в чотирьох областях.

У Львівській області - 59 н. п., Тернопільській - 28 н. п., Волинській - 22 н. п. і Чернівецькій - 9 н. п.

До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.