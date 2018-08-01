Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +31

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 1 серпня 2018 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +26 до +28 градусів, вночі до +19. На півночі країни без опадів, від +26 до +28 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях також без опадів, від +27 до +29, вдень до +19 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +27 до +30, вночі - до +19 градусів. На півдні сонячно, вдень від +29 до +31, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +30, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

сьогодні В Києві без опадів, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +17 до +19.