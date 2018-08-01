Синоптики попереджають про підйом рівня води у річках на Прикарпатті

Очiкується пiдйом на 0,5-1,5 м над поточними рівнями

Синоптики попереджають про підйом рівня води сьогодні, 1 серпня, у річках басейнів Дністра, Прута та Сіреті, що в Івано-Франківській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 1 серпня на річках басейнів Дністра (Івано-Франківська обл.), Прута та Сіреті очiкується пiдйом рiвнiв на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

"На річках басейну Дністра можливий початковий вихід на заплаву. В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 1 серпня 2018 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31.

Окрім того, вчора, 31 липня, синоптики попереджали про сильні грози на західній Україні.

Нагадаємо, 30-31 липня внаслідок ускладнення погодних умов, злив, поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 143 населених пункти у 6 областях. Зокрема, в Тернопільській - 58, Львівській - 46, Хмельницькій - 15, Житомирській - 15, у Чернівецькій - 8 і Запорізькій - 1 населений пункт.