Синоптики предупреждают о грозах и подъеме уровней воды в реках на западной Украине

На Прикарпатье и Закарпатье 29-30 июля также ожидаются сильные порывы ветра

Синоптики предупреждают о грозах и сильных дождях с градом 29-30 июля на Прикарпатье и Закарпатье. В результате ливней ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5 - 1,5 м над текущими уровнями, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, согласно данным Укргидрометцентра, днем 29 июля и в течение 30 июля на Прикарпатье и Закарпатье грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек.

В связи с этим, 29 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5 - 1,5 м над текущими уровнями.

"При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока. Местами возможно первоначальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 29 июля 2018 года на западе, юге и местами в центре Украины ожидаются дожди, на севере страны без осадков, температура воздуха поднимется до +33.

Нангадаємо, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила более 140 населенных пунктов.

В результате осложнения погодных условий-града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач по состоянию на утро 28 июля было обесточено 141 населенный пункт в 4 областях. В частности, в Полтавской - 82, Черкасской - 27, Запорожской - 24, Черниговской - 8 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.