Синоптики попереджають про грози і град на західній Україні

Також очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

На Прикарпатті та Закарпатті протягом дня, 30 липня, очікуються грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, протягом 30 липня на Прикарпатті та Закарпатті грози, місцями сильні дощі, град.

Також очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 30 липня 2018 року на заході і півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +35.

Крім того, раніше в Укргідрометцентрі попередили про сильні дощі з градом 29-30 липня на Прикарпатті та Закарпатті. Як повідомлялося, в результаті злив очікується відновлення підйому рівнів води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів.

В результаті ускладнення погодних умов-граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач станом на ранок 28 липня було знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях. Зокрема, в Полтавській - 82, Черкаській - 27, Запорізькій - 24, Чернігівській - 8 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.