Синоптики предупреждают о гололедице и небольшом снеге в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

10 января в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью до -15 градусов мороза

В Киеве завтра, 10 января, на дорогах столицы ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, завтра в Киеве днем ожидается небольшой снег, ночью - без существенных осадков. В общем, 10 января в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер до 10 м/с, температура ночью от -13 до -15 градусов мороза, днем от -5 до -7 градусов мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за ухудшения погодных условий возможны задержки а доставке почты в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах состоянию на 9 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 128 см. Также сообщалось, что в Карпатах в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).