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Синоптики попереджають про ожеледицю та невеликий сніг у Києві

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 14:27
Синоптики попереджають про ожеледицю та невеликий сніг у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

10 січня у Києві буде хмарно із проясненнями, вночі до -15 градусів морозу

У Києві завтра, 10 січня, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, завтра у Києві вдень очікується невеликий сніг, вночі - без істотних опадів. Загалом, 10 січня у Києві буде хмарно із проясненнями, вітер до 10 м/с, температура вночі від -13 до -15 градусів морозу, вдень від -5 до -7 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погодних умов можливі затримки доставки пошти у Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на 9 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 128 см. Також повідомлялося, що в Карпатах у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -14
Новини України ГідрометцентрКиїв
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