Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах
На дорогах Киева сегодня, 27 ноября, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что сегодня на дорогах столицы ожидается гололедица, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха днем от - 2 до -4. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций водителям советуют:
Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Тернопольской и Черновицкой областях обесточены 85 населенных пунктов.
Отметим, синоптики также предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. В частности, в ряде западных и центральных регионов ожидаются снегопады.