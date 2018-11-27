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Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 09:52
Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах

На дорогах Киева сегодня, 27 ноября, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что сегодня на дорогах столицы ожидается гололедица, днем ​​без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха днем  от - ​​2 до -4. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций водителям советуют:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Тернопольской и Черновицкой областях обесточены 85 населенных пунктов.

Отметим, синоптики также предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. В частности, в ряде западных и центральных регионов ожидаются снегопады.

 

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