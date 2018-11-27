Непогода в Украине обесточила 85 населенных пунктов

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Населенные пункты обесточены в Тернопольской и Черновицкой областях

В результате ухудшения погодных условий в Тернопольской и Черновицкой областях обесточены 85 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что с 26 на 27 ноября в результате ухудшения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) и срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская - 46, Черновицкая - 39.

Также сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Кроме того, в ГСЧС отметили, что на утро 27 ноября обеспечено движение автотранспорта на дорогах.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о снегопадах и гололедице в Украине. В частности, сегодня ухудшение погодных условий ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.