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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Новости » Общество    27.11.2018 - 08:54
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых областях - налипание мокрого снега и гололедица на дорогах

В Украине сегодня, 27 ноября, в большинстве областей ожидается осложнение погодных условий. В отдельных районах - налипание мокрого снега и гололедица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщается, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см).

Кроме того, на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 27 ноября 2018 на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +11. В Киеве пройдет дождь с мокрым снегом, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах 27 ноября в Киеве.

По данным синоптиков, в Киеве 27 ноября облачно, ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем 2-4 градуса мороза.

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