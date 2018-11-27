Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорогах
На дорогах Києва сьогодні, 27 листопада, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Повідомляється, що сьогодні на дорогах столиці очікується ожеледиця, вдень без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вдень від -2 до -4. Для попередження травматизму та аварійних ситуацій водіям радять:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через погіршення погодних умов в Тернопільській і Чернівецькій областях знеструмлено 85 населених пунктів.
Зазначимо, синоптики також попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, в ряді західних і центральних регіонів очікуються снігопади.