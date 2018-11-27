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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 09:52
Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорогах

На дорогах Києва сьогодні, 27 листопада, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні на дорогах столиці очікується ожеледиця, вдень без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вдень від -2 до -4. Для попередження травматизму та аварійних ситуацій водіям радять:

  • дотримувати швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через погіршення погодних умов в Тернопільській і Чернівецькій областях знеструмлено 85 населених пунктів.

Зазначимо, синоптики також попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, в ряді західних і центральних регіонів очікуються снігопади.

 

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