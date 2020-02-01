Потепление до +10 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня во всех областях потеплеет

Погода в Украине 1 февраля улучшится, температура воздуха поднимется до +10 и пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет небольшой дождь, как и по всей Украине. Днем +6+8, а ночью +1+3. В частности, в Черновицкой области температура воздуха днем достигнет +8+10.

На севере страны днем +4+6, а ночью -1+1, в центральной части страны днем +4+7, а ночью -1+2. На востоке - +3+5, а ночью -1-2.

По данным синоптиков, в южных областях днем +7+9, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня небольшой дождь. Днем +4+6, а ночью -1+1.

Напомним, в Украине три дня подряд было объявлено штормовое предупреждение с сильным снегом и метелями.

В результате непогоды были обесточенными 602 населенные пункты в двух областях. Без света остались в Сумской области - 440 населенные пункты, а в Черниговской - 162 населенные пункты.