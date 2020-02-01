ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потепление до +10 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     01.02.2020 - 10:00
Потепление до +10 и дожди: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня во всех областях потеплеет

Погода в Украине 1 февраля улучшится, температура воздуха поднимется до +10 и пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет небольшой дождь, как и по всей Украине. Днем +6+8, а ночью +1+3. В частности, в Черновицкой области температура воздуха днем достигнет +8+10.

На севере страны днем +4+6, а ночью -1+1, в центральной части страны днем +4+7, а ночью -1+2. На востоке - +3+5, а ночью -1-2.

Потепление до +10 и дожди: прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, в южных областях днем +7+9, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня небольшой дождь. Днем +4+6, а ночью -1+1.

Потепление до +10 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине три дня подряд было объявлено штормовое предупреждение с сильным снегом и метелями.

В результате непогоды были обесточенными 602 населенные пункты в двух областях. Без света остались в Сумской области - 440 населенные пункты, а в Черниговской - 162 населенные пункты.

Штормовой ветер и метель: синоптики предупредили о резкой смене погоды Дождь, снег и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Погодапотепление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь