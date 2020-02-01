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Синоптики попередили про значну лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 15:34
Синоптики попередили про значну лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Сходження лавин можливе у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей

На вихідних у Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 1-2 лютого в Івано-Франківській та Закарпатській областях можливе сходження лавин.

У Гідрометцентрі оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у лютому 2020 року. Синоптики прогнозують, що у лютому місячна кількість опадів буде в межах 22-70 мм. Середня місячна температура повітря складе 0-5 градусів морозу, а в Карпатах, на сході та північному сході 6-7 градусів морозу.

Крім того, синоптики попереджали про дощі та мокрий сніг у суботу, 1 лютого. Очікувалося, що опади сьогодні охоплять всю територію країни. Температура повітря вдень прогнозувалася в межах +3...+8 градусів, подекуди термометри можуть показати до +10.

Також РБК-Україна писало, що в країні три дні поспіль було оголошено штормове попередження зі значним снігом та хуртовинами. В результаті негоди були знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.

Потепління до +14 та дощі: прогноз на вихідні Через негоду в Україні знеструмлені понад 600 населених пунктів
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