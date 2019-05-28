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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    28.05.2019 - 17:19
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В западных областях ожидаются дожди и грозы

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 28 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в западных областях грозы, местами град. На Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди. Днем на Правобережье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в среду, 29 мая, в западной части страны ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, 28 мая в западной части пройдут дожди с грозами, на остальной территории преимущественно без осадков. По данным синоптиков, в четверг и пятницу, 30-31 мая, в Украину снова вернутся дожди. С конца недели на западе страны ожидается похолодание, а со следующего понедельника, 3 июня, оно распространится на большинство областей.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 29 мая, в западных областях Украины ожидается облачная погода, а также грозовые дожди. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы  до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12 +15, а днем прогреется до +​​18 +23 градусов.

Кроме того, сегодня в Киеве объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.


 
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