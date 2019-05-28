Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

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У західних областях очікуються дощі і грози

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 28 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні в західних областях грози, місцями град. На Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі. Вдень на Правобережжі пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, в середу, 29 травня, в західній частині країни очікуються грози, місцями значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, 28 травня у західній частині пройдуть дощі з грозами, на решті території переважно без опадів. За даними синоптиків, у четвер і п'ятницю, 30-31 травня, в Україну знову повернуться дощі. До кінця тижня на заході країни очікується похолодання, а з наступного понеділка, 3 червня, воно пошириться на більшість областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 29 травня, у західних областях України очікується хмарна погода, а також грозові дощі. Місцями можливі значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12 +15, а вдень прогріється до +18 +23 градусів.

Крім того, сьогодні у Києві оголошено штормове попередження. У столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.