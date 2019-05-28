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На западе Украины пройдут дожди с грозами

Новости » Общество    28.05.2019 - 08:00
На западе Украины пройдут дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня без осадков, днем до +28

Погода в Украине 28 мая 2019 будет преимущественно сухой, дожди с грозами ожидаются только в западной части, температура воздуха днем будет достигать +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины солнечно и без осадков, температура днем от +25 до +28, ночью от +12 до +15. В центральных регионах днем от +26 до +29, ночью от +14 до +16. На юге солнечно, температура воздуха днем от +25 до +28, ночью от +13 до +17. В Крыму также без осадков, днем от +26 до +28, ночью от +14 до +16.

На западе Украины пройдут дожди с грозами, днем от +24 до +27, ночью от +12 до +15. В северных областях без осадков, днем от +25 до +28, ночью от +14 до +16.

Отметим, в четверг и пятницу, 30-31 мая, в Украину снова вернутся дожди. С конца недели на западе страны ожидается похолодание, а со следующего понедельника, 3 июня, оно распространится на большинство областей.

На западе Украины пройдут дожди с грозами

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 27 мая без осадков, температура воздуха днем составит от +26 до +28, ночью от +14 до +16. Ветер южный, 7-12 м/с.

На западе Украины пройдут дожди с грозами

Фото: погода в Киеве и области

В Украине завтра потеплеет до +30
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