В Киеве объявили штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ветер в Киеве завтра усилится до 18 м/с

Погода в Киеве завтра, 28 мая, ухудшится, в частности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что 28 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. В связи с этим в КГГА жителей города призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Украине потеплеет до +30. Жаркая погода продержится до четверга-пятницы, после чего на западе начнутся сильные осадки. Кроме того, с конца нынешней недели в регионе ожидается похолодание, а с понедельника снова похолодает уже по всей стране.