Синоптики попередили про туман в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість погіршиться до 200 метрів

У понеділок, 18 листопада, на більшості території України очікується ускладнення погодних умов, а саме - туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, завтра у більшості областей України у ранкові та нічні години прогнозується туман. У зв'язку з ускладненням погодних умов видимість погіршиться до 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на наступний тиждень. Синоптики прогнозують суттєве похолодання, а також прихід дощів у західні області. Ближче до 21 листопада на сході країни можливі нічні заморозки до -8 градусів.

Крім того, сьогодні, 17 листопада, синоптики прогнозували сонячну та суху погоду на всій території України. Передбачалося, що температура повітря день коливатиметься від +8 до +13 градусів. У Закарпатській області стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 градусів. Температура повітря у Києві вдень коливатиметься від +9 до +11 градусів