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Сегодня в Украине будет солнечно

Новости » Общество     17.11.2019 - 10:00
Сегодня в Украине будет солнечно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве воскресенье будет солнечным, днем до +11

Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, будет солнечной, но прохладной, ночью возможно похолодание до -1. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз по регионам

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня во всех областях страны будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 градусов. В Закарпатской области термометры покажут до +15...+17 градусов.

Ночью ожидается существенное похолодание в восточных областях, там температура снизится до -1 градуса. На остальной территории термометры ночью покажут от +4 до +8 градусов.

Сегодня в Украине будет солнечно

Прогноз в Киеве

В Киеве синоптики также прогнозируют солнечную погоду. Днем температура в столице будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5...+7 градусов. Сегодня в Киеве без осадков.

Сегодня в Украине будет солнечно

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что на выходных в Украине будет преимущественно облачная и прохладная погода. По данным Диденко, из-за антициклона ночью в регионах ожидается похолодание до +2...+7 градусов. Также синоптик предупреждала о туманах на выходных.

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